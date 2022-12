Visnadi: “Sicuri che il Marocco sia una squadra africana? Oltre alla geografia…”

Nel suo editoriale per Il Giornale di oggi, Gianni Visnadi si è concentrato sull'exploit del Marocco al Mondiale di Qatar. Queste le sue considerazioni: "Il Marocco alla finalina, siamo sicuri che sia il miglior risultato di sempre per una squadra africana e più ancora: siamo sicuri che il Marocco sia una squadra africana? Per la geografia, nessuno aveva mai fatto meglio della squadra di Regragui. Ma il Marocco è Maghreb prima di Africa e i marocchini sono arabi, come s’è visto chiaramente in Qatar, dove avevano il tifo di tutti, perché arabi, non perché africani. Oltre la geografia, c’è poi una realtà di oltre mezza squadra - ct compreso - nata fuori dal Marocco e quindi dell’Africa. Ragazzi nati in Europa (13, più uno nato in Canada) e cresciuti nelle strutture di un calcio che non è quello africano. Ragazzi di talento, certo. Ma affinato da istruttori ed educatori francesi, spagnoli, anche italiani. Cosa c’è di africano in Hakimi o Amrabat? Il nome, sicuro. L’origine, ovvio. Ma il loro concetto di calcio è europeo, non sanno neppure cosa sia il calcio africano".