Vitale: “Serie A? Bene Inter e Milan, la Juve tornerà. Vlahovic? Ecco cosa farei”

Così il noto direttore sportivo a proposito del campionato di Serie A e delle squadre di vertice in particolare

Pino Vitale, noto direttore sportivo, ha parlato ai microfoni di TMW, ha parlato del campionato di Serie A: "Vedo bene l'Inter e il Milan, la Juventus tornerà sotto, vedo bene Lazio e Roma, che saranno lì per la quinta e sesta posizione. La Fiorentina può fare bene, ma c'è il caso Vlahovic e può avere ripercussioni. Io lo terrei fermo l'attaccante, non mi farei prendere in giro dal procuratore. Lo farei allenare fino al sabato, poi in tribuna la domenica. La gente può schierarsi con Commisso".