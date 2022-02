Ex Inter, comincia con una vittoria la carriera da allenatore di Recoba

Il Chino ha debuttato martedì come tecnico del Nacional B con un successo per 1-0 contro il Deportivo Maldonado

Comincia con una vittoria per 1-0 la carriera da allenatore di Alvaro Recoba: l'ex attaccante dell'Inter, da quest'anno alla guida della formazione B del Nacional (formazione uruguaiana militante in Tercera Division), ha ottenuto un successo di misura contro il Deportivo Maldonado. Sicuramente un bel modo per iniziare la nuova tappa della sua vita calcistica.