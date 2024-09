L'Inter di Simone Inzaghi, terminata la sosta per le Nazionali, affronta questa sera il nuovo Monza di Alessandro Nesta , ancora a caccia della prima vittoria in campionato. I nerazzurri cercano il terzo successo nelle prime 4 giornate di Serie A, un risultato già fatto registrare nelle ultime tre stagioni.

Un dato ricordato dal Corriere dello Sport: "Nulla va dato per scontato: basti pensare che se vincerà oggi, quindi in 3 partite delle prime 4, l'Inter lo farà per il quarto anno di fila: un piccolo filotto che però non si verifica addirittura dal 1955-56, con Skoglund e Lorenzi".