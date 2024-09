L'auspicio, rientrando da impegni comunque dispendiosi con le nazionali, era che Mehdi Taremi facesse rifiatare Lautaro Martinez col Monza, in vista anche dei prossimi delicati impegni con City e Milan. Così non dovrebbe essere, almeno stando alle indicazioni che arrivano dalla vigilia di Appiano Gentile. Ma non solo per la voglia di sbloccarsi del capitano nerazzurro. Si legge infatti sulla Gazzetta dello Sport:

"L’Inter cambia faccia. Non in attacco, almeno non dall’inizio stando alle indicazioni della rifinitura. Perché Taremi è rientrato un po’ affaticato dagli impegni con l’Iran e Lautaro ha voglia di segnare il primo gol in campionato. Aggiungi che a questo Thuram, con la reattività e la qualità mostrata sotto porta nelle prime tre giornate, è difficile rinunciare. E allora ecco la ThuLa, ancora la ThuLa: al Toro e al francese, chissà, potrebbero essere risparmiati minuti a partita in corso, se le cose - come si augura Inzaghi - dovessero mettersi presto nel migliore dei modi".