Viviano: “Balotelli? Comportamento Vieira è ridicolo. Sapevo che…”

«Secondo me è un comportamento ridicolo». Emiliano Viviano si riferisce così, dalle dirette di Tvplay, a Patrick Vieira, ex centrocampista dell'Inter e oggi allenatore del Genoa. E in particolare, con le sue parole, l'ex portiere dice la sua sull'atteggiamento che il tecnico sta assumendo nei confronti di Mario Balotelli. L'attaccante non è stato convocato per la partita con la Roma. «Non è infortunato. È una scelta tecnica. Se hanno litigato? No, niente, zero. Non hanno litigato e non è successo niente», ha detto l'ex giocatore, molto amico dell'ex attaccante nerazzurro.