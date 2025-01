È finita tra Mario Balotelli e il Genoa. Lo annuncia Repubblica, che svela i dettagli di quanto accaduto ieri e non soltanto. “Tra il Genoa e Mario Balotelli, ufficialmente escluso dalla lista dei convocati per la partita con la Roma di questa sera per infortunio, siamo ormai ai titoli di coda.

Enzo Raiola, l’agente del giocatore, mercoledì mattina era partito di buonora da Montecarlo destinazione Genova. Aveva un appuntamento con Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa per capire come cercare di risolvere nella maniera più indolore possibile quello che a tutti gli effetti era un caso. Ma l’incontro non c’è stato, evidentemente per la società era già tutto deciso. Ieri al giocatore è stata detto di non allenarsi e di tornare a casa che intanto non sarebbe stato convocato per la partita dell’Olimpico.