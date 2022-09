Viviano: “Inzaghi mi piace, ma sta avendo delle difficoltà. E l’Inter avrebbe dovuto…”

Ospite di calciomercato.it, Emiliano Viviano, ex portiere della Sampdoria e di scuola Inter, ha parlato del momento complicato dei nerazzurri

"Sono un estimatore di Inzaghi, ma quest’anno sta avendo qualche difficoltà. Per esempio hanno avuto un bel gioco sugli esterni, ma adesso Gosens e Dumfries per caratteristiche stanno facendo fatica. Handanovic ha fatto 10 anni di Inter ed è giusto dargli credito. Secondo me però il club avrebbe dovuto pensare anche prima ad un cambio".