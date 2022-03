Viviano: “Handanovic non ha fatto così male, l’anno prossimo sarà ancora titolare”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Emiliano Viviano ha risposto così alla domanda su Handanovic

"Quando sei a certi livelli da tanto tempo è così. Devi avere una continuità di rendimento alta per meritarti la maglia dei campioni d'Italia. Ovvio che però per lui passano gli anni, anche se per me non ha fatto così male, e che l'Inter pensi a un dopo".