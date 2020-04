Viviano: “Inter? Orgoglioso della telefonata di Ausilio. Nessun rammarico, sapevo che…”

Emiliano Viviano si è raccontato a Casa Di Marzio, ripercorrendo anche la sua avventura all’Inter e confermando di essere stato vicino ai nerazzurri qualche mese fa:

“La chiamata dello scorso febbraio invece è stata una possibilità legata ad altre condizioni: che Ausilio mi abbia telefonato e che l’Inter abbia pensato a me è motivo d’orgoglio, il mio tesseramento però dipendeva dai tempi di recupero di Handanovic, sapevo tutte le opzioni quindi non c’è rammarico”.

PRIMA TAPPA INTER – “Quell’estate se non ci fosse stato quell’errore nelle buste (del Bologna che offrì meno dell’Inter, ndr). Io sarei rimasto in rossoblu, dove avevo passato due anni bellissimi e dove mi trovavo molto bene. Andai in un’Inter che era stratosferica e con molta umiltà chiesi di essere ceduto: poi mi ruppi subito il crociato in allenamento, l’Inter però fu splendida e fece di tutto per farmi restare, mi rinnovarono il contratto. Arrivavo da sette-otto partite da titolare in Nazionale e volevo giocare”.

