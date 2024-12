Futuro Inzaghi? Sinceramente le top europee di oggi fanno un calcio distante da quello di Inzaghi. Io lo vedrei al Real Madrid, delle top è l'unica che non ha un gioco identificato. Il City non può stravolgere tutto e prendere Inzaghi. Xabi Alonso o Inzaghi? Mi piace di più il gioco di Xabi Alonso, ma questo gioco all'Inter non lo avrebbe potuto fare. Inzaghi ha fatto miracoli sia alla Lazio che all'Inter, Xabi ha fatto bene lì. Io Inzaghi lo adoro, ha vinto uno scudetto però dopo che non lo ha vinto l'anno prima, Xabi era arrivato quindicesimo l'anno prima, anzi diciassettesimo. Xabi lavoro meraviglioso ma ha allenato solo il Leverkusen.