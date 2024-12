In diretta su Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin, giornalista, parlando dell'Inter di Simone Inzaghi, ha raccontato questo retroscena sulla chiacchierata avuta con l'allenatore di recente: "Del 6-0 alla Lazio era contento, ma si chiede perché qualcuno ci sia rimasto male. Io sono dell'idea, e lui era d'accordo, che uno non si deve fermare: cosa vuol dire, non ha senso. Fermarsi per rispetto? Per rispetto io gioco contro di te al massimo.