Viviano: “Non sono fan di Mourinho, ma a Roma ha fatto un miracolo”

Molti tifosi romanisti non saranno d'accordo ma Emiliano Viviano, a Tv Play, ha detto la sua su Mourinho rispetto a quanto sta accadendo a Roma, con Juric non certo di mantenere la sua panchina e l'ombra di De Rossi sullo sfondo. «Io non sono un estimatore del portoghese - ha confessato l'ex portiere - sotto nessun punto di vista, ma mi sembra chiaro, un anno e mezzo dopo essere andato via, che a Roma ha fatto un miracolo dal punto di vista dei risultati».

Contestato in diretta da chi non la pensa come lui, l'ex estremo difensore ha aggiunto: «Non mi piace come gioca, come comunica, i casini che fa, il macello che faceva dalla panchina, le interviste, non mi piace niente, ma dal punto di vista dei risultati indiscutibile. Ha perso tutti i derby? Un trofeo e se non c'è un arbitro che fa casino, due. Io so solo questa roba qui». L'ex tecnico nerazzurro ha vinto la Conference League con la squadra giallorossa (e quella vittoria lo ha reso l'unico allenatore che ha vinto le tre principali competizioni UEFA) e ha sfiorato la vittoria dell'EL perdendo in finale contro il Siviglia, ai rigori (è stata per lui la prima sconfitta in una finale europea).