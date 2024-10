Rick Karsdorp, ex esterno della Roma, è tornato a parlare della sua esperienza in giallorosso, tornando così con la lite con Jose Mourinho

Intervistato da Nu.nl, Rick Karsdorp , ex esterno della Roma, è tornato a parlare della sua esperienza in giallorosso, tornando così con la lite con Jose Mourinho che l'ha portato all'addio: “Quando sono uscito dal campo nel derby contro la Lazio, sono andato a prendere il cappotto velocemente, e Mourinho era molto agitato. I risultati poi sono stati pessimi e credo che abbia voluto mandare un segnale usando me dopo la partita contro il Sassuolo.

Se Mourinho si è scusato? No, non è quel tipo di uomo. Ho notato che ha cercato di ristabilire un rapporto ma io non ero d’accordo. Nello spogliatoio mi ha chiamato traditore circa otto volte e lo può fare. Ma pubblicamente non avrebbe mai dovuto farlo, in quello ha sbagliato. Sono rimasto sorpreso dal suo gesto, ha esagerato. Dopo quella discussione, sarei dovuto andare via”.