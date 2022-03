Viviano: “Scudetto? Ancora presto. Inter favorita, ma poi bisogna vincere”

Le parole del portiere a proposito della bagarre ai vertici di classifica per lo scudetto

Ospite di “Offside - Terzo Tempo” su Twitch, Emiliano Viviano ha parlato di quanto sta accadendo nel campionato di Serie A e in particolare della lotta scudetto: "È ancora presto! Leggevo che il Napoli non ha fatto bene contro il Milan, ma non ho visto il match perché ero di ritorno dalla mia partita. L’Inter parte favorita, poi però bisogna vincerlo sul campo. Insigne? È difficile immedesimarsi, dopo tanti anni forse voleva provare una nuova esperienza, non c’era un grande dialogo con la società e per amore del Napoli è andato via dall’Italia, per evitare di affrontare la sua squadra del cuore".