Thiago Motta: “Genoa forte, la Juve sta facendo un percorso giusto. Su scudetto e Vlahovic…”

TIFOSI - "È un peccato perchè è lo sport più bello del momento, le persone devono andare allo stadio per godersi uno spettacolo. Paghiamo tutti".

GENOA - "A Genova sono stato bene. Penso di avere dato tanto al Genoa e so che mi è stato restituito molto. Sono sempre contento di tornare lì".

MIGLIORAMENTI - "Si migliora sempre e sicuramente su tutto, poi la gestione di una squadra non è sempre la stessa. Sono tutte cose che alla fine è tanto lavoro e poi viene l'intuizione del momento, di chi deve e chi non deve. Chi deve aspettare, chi deve subentrare e non iniziare la partita".

ATTACCO - "Non sono preoccupato. La fase offensiva non è solo un giocatore, è tutta la squadra. Il percorso che stiamo facendo è giusto, abbiamo fatto un passo molto importante dopo il Napoli. Abbiamo fatto un discorso, vogliamo veramente la palla e lo abbiamo fatto contro il Napoli. Questo per me è stato un passo importantissimo ora dobbiamo fare tante altre cose meglio per mettere gli attaccanti e i giocatori della seconda linea nelle migliori condizioni possibili".

GATTI - "Sta molto bene come sempre e ancora di più, oggi è un uomo molto felice. Il dolore alla caviglia è passato, sarà con il gruppo".

CONCEICAO - "Lo vedo con grande voglia e qualità, ha fatto due allenamenti con la squadre e sembra che sia sempre stato in gruppo. Sta bene quindi sarà anche lui con la squadra domani".

TURNOVER - "Mi fido tantissimo di quello che vedo negli allenamenti e questa settimana ho visto tante buone cose in campo, anche di tanti che avevo visto di meno. Da lì parte la scelta, quello che vedo in campo. Domani inizieranno gli undici che vedo meglio".

MBANGULA - "Un ragazzo molto giovane che ci sta aiutando tanto anche se deve avere ancora la stessa voglia, motivazioni e ambizioni che ha avuto dal primo giorno. Deve continuare così".

PINSGOLIO - "Una sorpresa per me, oggi vedo un portiere forte e un ragazzo positivo nel gruppo. vedo un ragazzo che partecipa poco nelle partita ma dà il massimo in allenamento. Un grande esempio nel gruppo, mi dà tranquillità come allenatore perché quando avremo bisogno di lui sarà prono".

DOUGLAS - "Deve continuare a fare quello che sta facendo, ha fatto una buona settimana di lavoro. Chi sta giocando in quel ruolo lo sta facendo molo bene, vedremo domani chi inizierà e chi darà un contributo nel corso della gara".

SCUDETTO - "L'obiettivo è essere competivi in ogni partita. Il grande obiettivo di oggi è giocare la partita di domani, il resto non conta. Il nostro controllo è preparare bene la partita come abbiamo fatto questa settimana. Il momento chiave della stagione è alla fine, non adesso. Per essere lì in quel momento dobbiamo fare bene oggi".

FORMAZIONE - "L'ho già scelta. Volete saperla? La dico Perin, Rouhi, Bremer, Kalulu, Danilo (capitano); Fagioli, McKennie, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic e Nico".