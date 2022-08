Vlahovic e Milik, la Juve stende lo Spezia. Napoli fermato dal Lecce, Inter seconda

La Juventus regola 2-0 lo Spezia grazie ai gol di Vlahovic al 9' e Milik al 92' e aggancia il Milan e la Lazio a 8 punti. Sempre a quota 8 anche il Napoli perchè la squadra di Luciano Spalletti non va oltre il pareggio interno per 1-1 contro il Lecce: il gol di Elmas regala il vantaggio agli azzurri ma Colombo, per i salentini, firma l'1-1 con una conclusione da lontano. Inter che resta seconda con 9 punti, a -1 dalla Roma in attesa di Atalanta e Torino che si affronteranno domani.