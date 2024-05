"Voglio ringraziare la Serie A e, non so se abbiano votato, ma anche la gente. Grazie", ha detto Vlahovic sul premio come miglior attaccante del campionato

"Per me è importante. Voglio ringraziare la Serie A e, non so se abbiano votato, ma anche la gente. Grazie. Lavoriamo per questo e l’anno prossimo dovrò far meglio. Sappiamo cosa dobbiamo migliorare e cosa si aspetta la gente. Sulla squadra… a inizio anno avevamo degli obiettivi e li abbiamo raggiunti. L’obiettivo è fare meglio il prossimo anno e prenderci quello che ci spetta. Faremo bene".