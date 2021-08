Fiorentina, Vlahovic: “Avevo offerte importanti, contento di essere rimasto. Non ho mai…”

Alla fine, Dusan Vlahovic è rimasto a Firenze. Segnando, prendendosi sulle spalle la squadra di Vincenzo Italiano

Alla fine, Dusan Vlahovic è rimasto a Firenze. Segnando, prendendosi sulle spalle la squadra di Vincenzo Italiano che, sorretta dal pubblico di Firenze, ora sogna in grande anche grazie ai gol del serbo, a lungo accostato anche all'Inter. Terza rete in altrettante partite stagionali per il calciatore che, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro il Torino, ha detto:

"Non potevo immaginare un'emozione così, lo stadio che canta il mio nome. E' meraviglioso. Devo continuare a lavorare, ancora più forte, con determinazione umiltà. L'importante era vincere la partita, ora c'è la sosta, poi ci prepareremo al meglio. Italiano è un allenatore fortissimo, è già riuscito a trasmetterci la sua idea. Possiamo essere solo contenti. Siamo solo all'inizio, faremo di meglio. Io non ho mai spinto per andare via, nonostante importantissime offerte per me e per la società. Sono contento di essere rimasto qui e spero che riusciremo a fare grandi cose".