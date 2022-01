Sconcerti: “Vlahovic via? Un successo straordinario per la Fiorentina, bravo Commisso a…”

Sulle colonne di Calciomercato.com, Mario Sconcerti ha analizzato così l'affare Vlahovic-Juventus: "Dusan non è un ingrato"

"Considero il trasferimento di Vlahovic un successo straordinario dei dirigenti fiorentini. Erano la parte più debole in una trattativa con un giocatore che non parlava nemmeno più e i cui rappresentanti avevano chiuso i ponti con la Fiorentina da più di un anno. La Fiorentina ha un danno tecnico che avrà comunque il tempo di coprire con i soldi incassati, sufficienti per trovare più di un giocatore importante. C’è un’altra osservazione di carattere generale: nessuna squadra in Italia potrà mai rifiutare una somma del genere per un giovane al suo secondo campionato. Siamo praticamente al prezzo di Lukaku.