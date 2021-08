Mercato, ritarda il rinnovo di Vlahovic: Tottenham e Atletico in pressing

Quando sembrava ormai a un passo, il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Fiorentina ha subito un brusco rallentamento

"È arrivata alla Fiorentina dall’Atletico Madrid un’offerta da 60 milioni per Dusan Vlahovic. E adesso il giocatore riflette (...). Sono arrivate le pretendenti: non c’è solo l’Atletico Madrid che offre 60 milioni, ma anche il Tottenham (Vlahovic è un pallino di Paratici) per sostituire Kane. Il giocatore e la Fiorentina sono tornati a discutere: il serbo accetta i 4 milioni di ingaggio ma vorrebbe altri due bonus, uno da 2 milioni al momento della firma e una buonuscita in caso di cessione. Il bivio è decisivo: rinnovo o partenza subito".