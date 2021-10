Vocalelli (GdS): “Barella piace a tutti, l’Inter vuole trasformarlo in bandiera”

Il centrocampista nerazzurro e della Nazionale raccoglie sempre più consensi: è ormai un top a livello internazionale

Alessandro Vocalelli, nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, ha esaltato Nicolò Barella: "Essere nati per fare il calciatore - per chi crede nella professione - vuol dire il massimo della serietà, dell’applicazione, del rispetto del proprio fisico - l’autentico strumento di lavoro - la voglia, sin da bambini, di migliorarsi ogni giorno. Per questo chi ama il calcio, nella sua folle osservanza, non può che considerare Barella, uno come Barella, l’autentico esempio di cosa vuol dire “fare il calciatore”. E non può che condividere la voglia sfrenata dell’Inter di accontentarlo, con un contratto adeguato e la voglia di trasformarlo in bandiera.