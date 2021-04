Vocalelli: “Bel gioco? L’Inter a suo modo spettacolare. Ed è solo all’inizio del suo percorso”

Il giornalista ha commentato il cammino dell'Inter e le critiche fatte ai nerazzurri per il mancato bel gioco

"L’Inter è anche una squadra molto, molto giovane, con tutte le carte in regola insomma per aprire essere protagonista ancora per anni. Prendete la formazione titolare: Handanovic, Hakimi, Skriniar, De Vrij, Bastoni e Perisic (o Young), Barella, Brozovic, Eriksen, Lukaku e Lautaro. Portiere a parte, un solo calciatore oltre i trent’anni, in un campionato che spesso viene invece definito ospitale - diciamo così - per calciatori non giovanissimi. L’Inter no, l’Inter ha davvero una squadra con un grande futuro davanti e la possibilità di aprire un ciclo".