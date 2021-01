Vocalelli: “Inter, cinque motivi e un uomo in più per puntare allo scudetto”

Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport di oggi, Alessandro Vocalelli ha parlato delle chance dell’Inter di vincere lo scudetto. Questo il pensiero sui nerazzurri: “La differenza, a oggi, è tutta nello scontro diretto. Però l’Inter, esattamente come il Milan, ha almeno cinque motivi per poter puntare seriamente allo scudetto. La ricchezza di una rosa straordinaria, la personalità e l’affidabilità di Conte nelle competizioni nazionali, la rabbia di un gruppo costretto a puntare tutto sul campionato, la potenza di Lukaku e la bravura della società, capace di gestire e assorbire il trauma dell’eliminazione in Champions. E se Mandzukic è il rinforzo di Pioli, chissà che Sensi nel girone di ritorno non possa essere l’uomo in più di Conte. Il derby, insomma, è appena cominciato. Tra due squadre che la settimana prossima si rivedranno in Coppa Italia e tra un mese, il 21 di febbraio, avranno il faccia a faccia in campionato”.