Vocalelli: “Inter, ecco la più grande rivale. Inzaghi usi un ingrediente”

Nel suo focus per Gazzetta.it, Alessandro Vocalelli ha parlato delle insidie che attendono l'Inter in questo campionato e delle rivali. Le sue considerazioni: "Quale potrebbe essere la rivale dell’Inter? Ecco, l’avversaria dell’Inter è, potrebbe essere, solo la routine. Dare tutto per scontato. La squadra è forte, sa come si sta in campo, sa qual è la sua formazione titolare, ha un allenatore capace. Un tesoro, che però va ancora alimentato.