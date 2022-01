Vocalelli: “Quella di Inzaghi è un’Inter all’olandese. Bastoni effetto a sorpresa”

Il giornalista ha parlato del lavoro fin qui svolto dal tecnico con l'Inter e della sfida di questa sera a San Siro contro la Lazio

Andrea Della Sala

L'Inter di Inzaghi deve ancora scendere in campo nel 2022. Lo farà questa sera a San Siro contro la Lazio, ne ha parlato su La Gazzetta dello Sport il giornalista Alessandro Vocalelli:

"L’Inter, la nuova Inter, in fondo è nata il 16 di ottobre, alla fine di quella gara con la Lazio che aveva acceso un arcobaleno di polemiche e - segretamente - era stata salutata da Simone Inzaghi come una rivelazione. Quel giorno, proprio quel giorno, il pilota nerazzurro ebbe la certezza che la sua Inter dovesse scegliere una strada rivoluzionaria: abbassarsi, sempre di più, per attaccare; alzarsi, sempre di più, invece, per difendersi. Che, tradotto, significava abbandonare il cliché abusato dei ruoli e delle posizioni, per trasformare tutto in compiti. Non doveva avere più importanza chi fosse ad impostare o a difendere, quanto il fatto che ognuno facesse al meglio quella funzione magari occasionale. Così, per fare un esempio, Bastoni è diventato un uomo-chiave, capace di svolgere indistintamente quattro compiti. E di rappresentare spesso l’effetto sorpresa.

L’Inter all’olandese, insomma, è nata probabilmente quel 16 di ottobre, contro la Lazio. E così nelle successive undici partite sono arrivate nove vittorie e due pareggi, con il massimo dell’esaltazione difensiva nelle ultime sei gare. Neppure un gol subìto, a fronte dei diciassette realizzati. Un piccolo capolavoro che però, giustamente, oggi non fa abbassare la tensione di Simone Inzaghi, che - come tutti noi, anzi di più - ha la curiosità di rivedere in campo la sua Inter dopo venti giorni e soprattutto con una classifica che nel frattempo si è anche deformata.

Inzaghi sa benissimo però che contro molti dei suoi ex c’è poco da scherzare. Immobile, Milinkovic, Luis Alberto, sono - insieme a Pedro - clienti scomodissimi. E dunque mai come stavolta - per cominciare un ciclo che lo porterà a giocare in meno di un mese con Lazio, Juve in Supercoppa, Atalanta e Milan - servirà la massima attenzione: continuando ad abbassarsi per invitare l’avversario a uscire e parallelamente ad alzarsi sempre di più per impedirgli di ragionare. Un gioco dispendioso se alla base non ci fosse il primo dei comandamenti: divertirsi. Perché nel calcio di Simone Inzaghi, della sua Inter, c’ è attenzione certo, ma soprattutto partecipazione.