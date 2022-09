Vocalelli: “Roma? Chiedo di fare una partita coraggiosa contro l’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Alessandro Vocalelli , giornalista, ha parlato così della gara di domani tra Inter e Roma: "Mourinho ha portato un salto di mentalità, non solo di qualità. Ambisce sempre al massimo e per questo carica i tifosi, l'ambiente e la società. Avere una persona che non si accontenta è sempre un patrimonio.

Sul campo però si deve vedere qualcosa di meglio. Alla Roma non chiedo di vincere a Milano, chiedo di fare una partita coraggiosa. Se hai la ricchezza di poter avere Dybala in panchina, la Roma deve andare a giocare una partita di grande coraggio a viso aperto con l’Inter che in questo momento ha delle difficoltà. Se dovesse fare una partita di rinuncia come quella di Torino, non mi piacerebbe".