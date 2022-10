Vocalelli: “Juventus-Inter sfida di confine. Nerazzurri in salute, bianconeri…”

"È così che la Juve ha conquistato la terza vittoria consecutiva e soprattutto si è guadagnata la possibilità di andare incontro a una sfida di confine. Quella di domenica con l’Inter, che viaggia invece a gonfie vele. Grazie alla qualificazione in Champions, alla quarta vittoria di fila in campionato e soprattutto alla sensazione - chiara - di aver recuperato energie e morale, oltre a Lukaku. È tutta qui la settimana di Inzaghi e Allegri, che faranno un passaggio in Champions - contro Bayern e Psg - ma soprattutto cominceranno ad immaginare una partita che rappresenta un bivio per entrambi. È in salute l’Inter, più che febbricitante la Juve: ma è da lì, dal prossimo impegno di Torino, che passa la rincorsa in campionato. La Juve è a dieci punti dal Napoli, l’Inter a otto: e se è vero che il campionato è lungo, è altrettanto vero che - per immaginare di essere protagonisti dopo il Mondiale - bisogna restare aggrappati alla classifica.