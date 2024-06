Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Alessandro Vocalelli, giornalista, ha parlato così di Khephren Thuram: "Thuram è un giocatore importante e va in scadenza il prossimo anno quindi la società che detiene il cartellino può abbassare il prezzo. Non lo conosco bene e non faccio il fenomeno. Chi ne parla dice che è un centrocampista che in Italia ci starebbe bene".