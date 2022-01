Vocalelli: “Kostic-Inter? Due buone ragioni per prenderlo subito a gennaio”

Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli ha spiegato l'importanza di un eventuale acquisto di Kostic per l'Inter

"Con la prospettiva di poter intanto utilizzare Perisic anche come seconda punta, all’Inter serve un esterno sinistro di valore. E i nomi non sono tanti. Ma uno più di tutti potrebbe davvero far fare un salto di qualità al gruppo nerazzurro: Kostic. Un giocatore di gamba e di qualità, che sembra perfetto per i compiti dell’esterno sinistro di Simone Inzaghi. Deputato a strappare, a creare la superiorità numerica, ad allargare le maglie delle difese avversarie. Un acquisto da fare possibilmente a gennaio, e che potrebbe davvero valere… doppio. Permetterebbe all’allenatore di guardare con serenità alle soluzioni offensive, con la possibilità - come detto - di valutare l’opzione Perisic attaccante. E potrebbe rappresentare già una soluzione per il prossimo anno. Perché anche sul mercato - come è giusto - bisogna sempre guardare avanti".