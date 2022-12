Vocalelli: “Lukaku? L’Inter gli chiede di ripagare la fiducia dimostrata due volte”

Le parole del giornalista: "Non a caso Inzaghi sta provando a portarlo al massimo della condizione proprio per la prima ed elettrizzante sfida del nuovo anno"

Tra le pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli, giornalista, ha parlato così dei centravanti che dovranno riscattarsi nella seconda parte di stagione: "All’appello non può mancare sicuramente Lukaku, che non a caso Inzaghi sta provando a portare al massimo della condizione proprio per la prima ed elettrizzante sfida del nuovo anno: quella probabilmente decisiva per i nerazzurri contro il Napoli. Perché l’idea di essere ancora protagonisti nella corsa al titolo, di poter immaginare una rimonta, non può che passare dal confronto diretto di mercoledì prossimo.