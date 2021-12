Vocalelli: “Risveglio brusco da Wembley. Perso il 50% delle squadre in Champions”

Il giornalista ha commentato il momento del calcio italiano, dopo che solo Inter e Juve hanno raggiunto gli ottavi di finale

"Esattamente cinque mesi fa, l’11 luglio, l’Italia conquistava a Wembley il titolo europeo. Sembra passato un secolo e, nel frattempo, siamo stati spediti dalla Svizzera (non dal Brasile) agli spareggi Mondiali e abbiamo perso il cinquanta per cento delle nostre squadre di Champions, con l’Atalanta in Europa League e il Milan direttamente a casa. Insomma il risveglio è stato brusco. E di questo bisogna prendere atto, su entrambi i fronti: il calcio italiano ha perso immediatamente l’occasione per confermarsi e il campionato italiano ha ribadito i suoi evidenti limiti. Siamo lontanissimi ad esempio dalla Premier. A cui ci rapportiamo spesso, colpevolizzandoci, sul piano della preparazione atletica e dell’intensità.

Per minimizzare, nasconderci, una verità molto più scottante: nel campionato inglese – e dunque il discorso coinvolge anche il livello dei loro e dei nostri stranieri – si fanno in velocità certe giocate che da noi si vedono soltanto al rallentatore. Perché qualitativamente il divario è enorme. E forse per questo, per farci coraggio, ci siamo aggrappati alle idee e al ritorno dei Grandi Allenatori. Anche se Carlo Mazzone – che ha fatto la storia e non la filosofia della panchina - ha sempre messo, giustamente, i giocatori in prima fila".