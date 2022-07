Inter, voglia di scudetto e rivalsa. Dopo la Sampdoria negli occhi di Inzaghi si leggeva…

Anticipare tutti sul mercato è stato quasi un segno di come tutto l'ambiente voglia riprendere in fretta il cammino e giocarsi tutto per portare a Milano la seconda stella. L'Inter si è proiettata alla nuova stagione con voglia di scudetto e di rivalsa per quanto accaduto nell'ultimo campionato. Scrive il Corriere dello Sport:

"Lo si leggeva negli occhi dei giocatori e di Simone Inzaghi, in quella serata malinconica a San Siro. Dal sapore di un capolinea, e interpretata come l’occasione persa di convolare al secondo scudetto di fila. L’ultima di campionato dista quasi due mesi e mezzo, l’ambizione adesso è parallela a un mercato in cui l’Inter ha fatto lo scatto in avanti prima di tutte. Anticipare i tempi, è stato un po’ come volersi ribellare all’ultimo verdetto tricolore. Per questo a fine luglio si possono già inquadrare gli obiettivi. «Vincere il campionato avrebbe reso la stagione stratosferica», ha commentato Inzaghi ai microfoni di Dazn. «Arriviamo da un anno importante, quindi non cerco rivincite. Lavoriamo dal 6 luglio col pensiero di vincere lo scudetto. Avere una proprietà e una dirigenza vicine fa enormemente piacere, perché ci supportano ogni giorno»".