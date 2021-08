Volendam, Stankovic si presenta: “Sono molto felice, non vedo l’ora di iniziare”

Il giovane portiere serbo, classe 2002, lascia l'Inter e si prepara per la sua prima stagione tra i professionisti

Filip Stankovic è un nuovo giocatore del Volendam: il portiere serbo, classe 2002, lascia l'Inter e si trasferisce in Olanda in prestito per una stagione. Queste le sue prime parole, riportate dal sito ufficiale del club allenato da Wim Jonk: "Sono molto felice di essere qui, è un onore giocare con questa maglia. Voglio rigraziare tutto il club per avermi dato questa opportunità. Voglio dire ai tifosi del Volendam che darò sempre tutto per questi colori. Sono molto motivato e non vedo l'ora di iniziare questa nuova esperienza".