Voller: “Dybala non velocissimo ma ha un talento incredibile. Flop Italia? Mancano…”

Rudi Voller, ex attaccante della Roma e della Nazionale tedesca, ha parlato così di Dybala ai microfoni di New Sound Level 90FM:

"Lui non è velocissimo ma ha un talento nel suo piede che è incredibile, ha fantasia, può dribblare in tutte le situazioni ed è eccezionale ed è il compagno ideale per tutti gli attaccanti".