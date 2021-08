Volpi: “Stagione conclusa con grande vittoria. Mi aspetto tantissimo dalla prossima”

Intervenuto a Inter Tv, il medico dell'Inter Piero Volpi ha parlato della pandemia e della nuova stagione che sta per iniziare

Intervenuto a Inter Tv, il medico dell'Inter Piero Volpi ha parlato della pandemia e della nuova stagione che sta per iniziare:

"Annata difficile che ha provato tutti noi, sia operatori sanitari, tesserati e calciatori. Poi è finita con una grande vittoria sportiva che ha mitigato un po' tutte le difficoltà, ma ha evidenziato anche l'importanza di un risultato sportivo in un momento di grandissima difficoltà e di restrizioni. Molto difficile gestire questa situazione. Dietro un tesserato c'è sempre un essere umano. Il focus è sempre la salute, le sensibilità e le ansie prevalgono sulle situazioni. La salute deve prevalere su tutto.

Decisione di voler riaprire gli stadi nel segnale?

"Grande ottimismo, ma va affiancato al senso di responsabilità. Il comportamento di ognuno di noi ricade poi nel collettivo, soprattutto per noi che viviamo in una comunità per raggiungere un risultato sportivo. Sottolineo e rafforzo il concetto: prima devono esserci i comportamenti corretti".

Campagna vaccinale importante?

"La campagna vaccinale è il presidio più importante. Il vaccino ha un ruolo fondamentale. Per chi ha dubbi, il vaccinarsi è un valore fondamentale non solo su se stessi, ma anche per chi si ha di fianco".

Cosa si aspetta da questa stagione?

"Da questa stagione mi aspetto moltissimo. Club strutturato in maniera estremamente solida, sia da parte dello staff dirigenziale che in quella sportiva. Ha avuto mille difficoltà negli anni ma si è sempre presentata con grande entusiasmo a inizio stagione. Dobbiamo difendere il titolo, e questa deve essere la molla che darà a tutti grande forza per dimostrare a tutti che questa è una squadra competitiva e forte".