Volpi: “Pochi infortuni all’Inter? Bravi dirigenti e parte tecnica. Ma in Italia…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il responsabile medico dell'Inter Piero Volpi ha parlato così

"Serie A rischia di fermarsi? Un po' di preoccupazione c'è, in tutti gli operatori e in tutte le squadre, soprattutto dopo la sosta e con tutti i contagi della variante Omicron. Penso si possa andare avanti a giocare purché tutti abbiano senso di responsabilità rispettando le regole delle istituzioni e pensando che il proprio bene è anche il ben dell'altro, facendo un favore anche a chi ci sta vicino. Icardi all'Inter come l'ho vissuto? Ha fatto un ottimo periodo, almeno nella prima parte. In questo calcio, però, le situazioni cambiano in modo repentino, ci sono tante situazioni in gioco, tanti fattori che entrano in gioco e cambiano situazioni in poco tempo. Come mai tanti infortuni in Italia? Un fenomeno non italiano ma generale, anche mondiale. Si gioca di più in Italia ma anche in Europa. Sta cambiando il modo di gestire il calcio, non si gioca più ogni 7 giorni ma 3. Perché l'Inter non ha infortuni? Merito della parte tecnica, dei preparatori e dei dirigenti che hanno scelto giocatori che hanno determinate caratteristiche fisiche. Oggi si investe di più sulla parte medica ma tutte le squadre dovrebbero investire qualcosa in più, questo porterebbe punti in più in classifica. E' una riflessione da portare sul tavolo dei dirigenti ma anche noi medici dobbiamo cambiare. Dobbiamo adattarci ad un nuovo calcio e anche noi dobbiamo cambiare. I nostri preparatori sono i migliori nel mondo".