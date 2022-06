Volpi: “Juve sorpresa in negativo, pensavo potesse contendersi lo scudetto con l’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, l'ex giocatore è tornato sul finale di campionato

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Sergio Volpi è tornato sul campionato vinto dal Milan. "Squadre senza stimoli di classifica si sono giocate le partite nelle ultime giornate come Udinese e Venezia. Questo è l'indice che la mentalità è cambiata. Le sorprese del campionato sono state Fiorentina e Verona che hanno affrontato ogni match a viso aperto. La sorpresa in negativo è invece la Juventus che pensavo potesse contendersi lo scudetto con l’Inter fino alla fine. Ed invece ha vinto il Milan con merito. Si è dimostrato più squadra visto che non ha mai mollato e anche nei momenti difficili è riuscito a riemergere".