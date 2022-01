Volpi: “Scudetto? L’Inter la squadra da battere. Dybala? Nessuno è insostituibile”

L'ex centrocampista della Sampdoria dice la sua sull'argentino e sulla lotta scudetto

Intervistato da juventusnews24.com, L’ex centrocampista della Sampdoria Sergio Volpi ha parlato della situazione di Dybala e della lotta scudetto. A proposito dell'argentino, questo il giudizio dell'ex giocatore: "Credo che la società abbia la sua linea guida. Sicuramente incontreranno l’agente per discutere del rinnovo e vedremo se troveranno l’accordo. Alla fine bisogna sempre essere d’accordo in due: la Juve deve accettare le richieste di Dybala e Dybala quelle della Juve. Se ognuno accetterà le condizioni proposte dall’altro credo che non ci saranno problemi per proseguire insieme. Ciò che è certo è che Dybala è un giocatore importante per la Juve. Nel calciomercato di oggi non c’è nessun giocatore a cui non si può rinunciare".

"La Juventus ha tutto per lottare per le posizioni di vertice, quindi penso che fino alla fine competerà per un posto in Champions. Il distacco dall’Inter è tanto e lottare per lo scudetto resta difficile, ma nel calcio non si sa mai e tutto può succedere, ma sicuramente lotterà per un posto in Champions. Scudetto? Io vedo favorita l’Inter: già dall’inizio dell’anno penso che siano proprio loro la squadra da battere, con il Napoli pronto a lottare per provare a contendere il titolo alla formazione di Inzaghi".