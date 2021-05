Inter, Volpi: “Staff tecnico ha alzato livello di qualità del lavoro fisico”

Il medico sociale del club si è espresso sulla stagione appena conclusa attraverso i canali ufficiali nerazzurri

Eva A. Provenzano

«È stata una stagione iniziata con tutte le problematiche del covid, abbiamo fatto mesi in una situazione di difficoltà. Non era scontato finire questo campionato, aver portato avanti tutto il campionato è già un grande merito». Piero Volpi, medico sociale dell'Inter, ha parlato della vittoria dello scudetto ma anche delle difficoltà avute in una stagione caratterizzata dal coronavirus e tamponi che si sono aggiunti alla gestione degli infortuni.

«Mille persone sono segnali di speranza? Sì, non solo questo. Apertura al pubblico, alla ripresa della normalità. Siamo stati in epoca di pandemia. Vedere uno spiraglio con i vaccini e non ricorrere solo ai tamponi è un'apertura per lo sport professionistico e non solo, anche per tutte le persone che vogliono fare sport, speriamo in una ripresa di tutto lo sport italiano», ha aggiunto ai microfoni di Inter Tv.

«Lista infortunati e lista positivi? Sicuramente è stato complicato. Sul versante del contenimento degli infortuni, che è l'obiettivo più importante di uno staff medico, grande merito va allo staff tecnico e mister Conte. In due anni hanno alzato il livello di qualità e quantità del lavoro fisico e hanno fatto una specie di prevenzione. Merito anche degli schemi preventivi che mettiamo in campo da anni e su cui siamo pignoli. Infine merito anche alle persone che lavoro, il nostro staff medico è composto da medici e terapisti bravi. Non bastano le idee», ha detto ancora il dottor Volpi. «Tutti, anche il settore giovanile e femminile hanno operato nell'ambito della correttezza professionale ed è stato un segnale ed un merito per tutti», ha concluso.

(Fonte: Twitch Inter)