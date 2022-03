Volpi: “Samp? Sensi forte, può fare tutti i ruoli: non a caso era all’Inter”

Le parole dell'ex calciatore: "Sensi può fare tutti i ruoli, è forte, non a caso era all'Inter: deve solo stare bene fisicamente"

Intervenuto ai microfoni del Secolo XIX, Sergio Volpi, ex calciatore, ha parlato così del momento della Sampdoria di Marco Giampaolo: «In mezzo ha giocatori importanti. Sensi può fare tutti i ruoli, è forte, non a caso era all'Inter: deve solo stare bene fisicamente. E poi Candreva, Ekdal, gente di esperienza e qualità. Basta poco per tirarsi fuori, spero prima possibile».