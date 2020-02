Ospite di Tiki Taka, Mirko Vucinic è tornato sul suo passato alla Roma. Questo il ricordo che si incrocia anche con i trascorsi dell’Inter: “Con l’Inter che poi vinse il Triplete ad un certo punto facemmo una rimonta importante in campionato, poi subimmo una sconfitta in rimonta, in casa, dalla Sampdoria. E’ andata come è andata, ci ha fatto molto male”.