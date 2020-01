Wanda Nara sfoggia come un gioiello la tripletta di Icardi in Coppa

Da Roma a Parigi. Dopo la seconda puntata del Grande Fratello Vip, trasmissione nella quale fa da opinionista, Wanda Nara è volata dal marito nella capitale francese. L’attaccante di proprietà dell’Inter gioca, come risaputo in prestito al PSG. E in settimana, in “Coupe de Ligue” ha segnato una tripletta contro il Saint-Etienne. Lei sfoggia orgogliosa il pallone che lui si è portato a casa per diritto dopo aver realizzato i tre gol. E scrive su Instagram: “Indovinate dove sono? Accolta da una tripletta”.