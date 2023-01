Wanda chiarisce: “Con Icardi non c’è nessun divorzio. La sua carriera? Gli ho promesso…”

"Sì, siamo separati - conferma Wanda nella recente intervista - e ho un ottimo rapporto con Mauro, che spero prosegua. Ora siamo così, ma non so cosa accadrà in futuro, c'è molto amore e rispetto reciproco da entrambe le parti... È una decisione che abbiamo preso da diversi punti di vista e che ha molto a che fare con il lavoro. Negli ultimi tre mesi ho lavorato in Argentina e, piaccia o no, quei dissapori fanno accadere certe cose. Se è una separazione legale o sentimentale? Per ora siamo separati, non c'è nessun processo di divorzio né mio né suo. Il tempo lo dirà. I documenti non cambiano la mia vita oi miei sentimenti. E tutta la questione economica con Mauro era già risolta un anno e mezzo fa quando abbiamo avuto quella grande crisi. Anche se il rapporto era pessimo, ho sempre seguito Mauro e gli ho detto che lo avrei sostenuto nella sua carriera e che avrei portato i nostri figli insieme ovunque fosse andato".