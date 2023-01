Decisione forte di Wanda Nara per il 2023: c’entra il futuro di Icardi e non gli piacerà

In Argentina sono certi che le decisioni che sta prendendo Wanda non piaceranno al calciatore: si parla anche del suo futuro calcistico

"Voglio restare a vivere in Argentina e voglio lavorare qui. Per me quella (europea) è una fase conclusa". Con queste parole Wanda Nara a rivelato i piani per il suo 2023 ad Ángel de Brito, giornalista e conduttore del noto programma argentino LAM.

Futuro in Argentina, e Mauro Icardi?

Il conduttore è poi entrato nel dettaglio: "Ovviamente Wanda farà avanti e indietro perché ha un domicilio fisso a Istanbul, e poi vedremo cosa succede con Mauro, quale sarà il suo destino calcistico e se starà lì o se andrà in un altro Paese. L'idea è di tornare a Parigi per quanto riguarda Icardi, non per Wanda". La modella argentina nutre però ancora qualche dubbio: "La sua idea è di tornare in Argentina ma la questione dei figli, della scuola e della loro crescita la ostacola".