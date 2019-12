Wanda: “La distanza accende la passione con Icardi. Sto tornando, il 2020 sarà l’anno in cui…”

Rassegnatevi. E’ la settimana di Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi apparirà sulla tv italiana in due programmi per lanciare la sua partecipazione da opinionista al Gf Vip. Mercoledì sera sarà ospite su “La Repubblica delle Donne” di Chiambretti, su Rete4, e sabato pomeriggio andrà in onda la puntata di Verissimo nella quale sarà intervistata da Silvia Toffanin. Ma anche in Argentina parlano tutti di lei. Alcuni siti sostengono che dalle ultime foto pubblicate sui social potrebbe essersi rifatta il naso. Ma la show-girl si preoccupa poco delle chiacchiere e conquista la prima pagina di Gente, rivista notissima nel suo Paese. Nella foto appare davanti alla Tour Eiffel.

Sulla prima pagina c’è scritto che in questo numero del giornale la moglie dell’attaccante del PSG (di proprietà dell’Inter) racconterà com’è “tornare al mondo ‘artistico più forte che mai’ dopo 10 anni “tra pannolini e biberon”. Alla rivista argentina ha aperto la porta della casa parigina per condividere i ricordi più belli della serata nella quale ha festeggiato il suo 33esimo compleanno. «Il 2020 sarà l’anno nel quale l’Europa mi riscoprirà», ha detto la moglie-agente del calciatore. Di lei la rivista scrive: “Lavora per un talk-show sportivo a Milano. Sarà tra gli opinionisti del GF Vip, che si tiene a Roma. Sale sugli aerei sei volte a settimana. Gestisce tre case, compresa quella di Parigi dove gioca il marito e suo assistito. E parla del sistema di monitoraggio con cui si prende cura dei suoi figli. Racconta poi di come saranno le sue vacanze di Natale alle Maldive. E il segreto di un matrimonio vissuto in due Paesi diversi: «La distanza tra me e Mauro? Accende la nostra passione», ha spiegato lei. (Fonte: Gente)