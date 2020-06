Wanda Nara: “Mi hanno offerto una serie sulla mia vita. Vivremo a Parigi, ma a Milano…”

Wanda Nara ha rilasciato un’intervista a Gente, rivista argentina, che in prima pagina anticipa le sue parole. “Mi hanno offerto di fare una serie sulla mia vita”, ha confessato la moglie dell’ex attaccante dell’Inter, Icardi.

Sulla prima pagina del giornale si legge: “Dopo aver chiuso – con 50 milioni di euro – il trasferimento di suo marito al PSG, si sta preparando per una nuova vita a Parigi”. E la show-girl ha rivelato: “Si, avremo una nuova vita a Parigi. Ma non lasceremo le nostre tre case in Italia”. Ne hanno una in zona San Siro, una sul Lago di Como e l’altra comprata in centro, a due passi dalla sede dell’Inter, in fase di costruzione.

Nell’intervista ha raccontato di come si conserva la passione con il marito nonostante sia anche la sua manager e lavorino insieme. Ha parlato della rigorosa educazione che sta cercando di dare ai suoi ragazzi, di come stia cercando di insegnare loro ad essere da parte delle donne. E a proposito delle accuse mosse da Ivana Icardi, sorella del marito, al loro papà ha sottolineato: “Vivo con mio suocero, è il nonno ideale per i miei ragazzi”. Wanda ha infine raccontato di aver iniziato a coltivare un piccolo orto nel giardini casa”.