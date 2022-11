“Perché non ci hai detto che sei tornata con Icardi?” Wanda risponde così

Wanda Nara ha risposto così ad una domanda in merito al suo rapporto con Mauro Icardi: "Ci ho riprovato ma..."

Nuovo capitolo della vicenda Nara-Icardi. "Perché non ci hai detto nulla della tua riconciliazione con Mauro?", ha chiesto, su Instagram, un fan a Wanda. Lei non ha tardato a rispondere: "Perché se l'avessi fatto avrei mentito. Ci ho riprovato perché credo che una relazione che dura da così tanto merita un'altra opportunità. Però non è così".