La sorella parla di Wanda: “Una leonessa nel rinnovo di Icardi con l’Inter. E quanti calciatori…”

La moglie di Mauro Icardi è diventata un personaggio mediatico in Argentina dopo anni di programmi televisivi e servizi come modella. Ora però – scrive il Mundo Deportivo – è conosciuta soprattutto per essere la manager spietata di suo marito. Dopo aver lavorato per il rinnovo di Mauro con l’Inter, è stata Wanda Nara a gestire la trattativa che è culminata nel trasferimento di Icardi al Psg.

Il retroscena nella trattativa del rinnovo con l’Inter

Tutta la sua famiglia è molto fiera di lei, anche e soprattutto la sorella Zaira Nara, che in occasione del programma argentino “Cortá por Lozano” ha raccontato alcuni retroscena legati alla professione di agente di Wanda. Zaira la definisce una “vera leonessa” quando si tratta di rappresentare gli interessi del marito. “A Milano eravamo con Jakob (marito di Zaira) in un hotel divino dove eravamo andati a cena. Wanda stava trattando il rinnovo di Mauro. È concentrata sulla negoziazione, è una di quelle persone che riattacca il telefono dicendo “quando arrivi alla cifra che ti sto dicendo chiamami, altrimenti, non chiamarmi”.

Inoltre Zaira Nara ha affermato che diversi “giocatori famosi” vorrebbero che Wanda li rappresentasse. “Non dico i nomi, ma giocatori noti e molto importanti. Di altri club … Hanno chiesto il permesso a Mauro. Nonostante le proposte arrivino a lui, il lavoro di agente richiede molto tempo… Non è solo la firma del contratto”, ha concluso la cognata di Mauro Icardi.

