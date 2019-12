Wanda Nara: “Paura di essere etichettata come la donna di. Ora conoscono mia professionalità”

Wanda Nara ha rilasciato diverse interviste in questi giorni. Tra esse quella alla rivista argentina ‘Gente’ nella quale ha parlato anche del suo ruolo di mamma. «Avere tate non è mai stata un’opzione per, nessuno può prendersi cura dei miei figli come faccio io. Come faccio quando sono al lavoro? Quando sono in onda a Tiki Taka non lascio mai il telefono. Tengo monitorati i ragazzi mentre dormono attraverso un sistema di telecamere installato nelle loro stanze».

La moglie di Icardi ha parlato anche dei suoi inizi nella tv italiana: «Ammetto che ero spaventata», ha ammesso. Riferendosi alla paura di essere etichettata come “la donna di” o “l’ex di”. «Pensavo di essere etichettata solo come la donna di o la ex di. Ho iniziato dal basso, come se non avessi mai avuto un passato artistico e mi sono fatta spazio. Oggi capiscono quanto io possa essere professionale, disciplinata ed esigente».

(Fonte: Gente – La Nacion)